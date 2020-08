Assessore Bernardette Grasso: “In arrivo 300 milioni del fondo Perequativo per i comuni siciliani”

Risorse finanziarie finalmente in arrivo per dare ossigeno all’economia locale, di per se fragile e messa a dura prova dall’emergenza coronavirus. Un circuito già claudicante quello dei tributi locali su cui ora incombe lo spettro della recessione con ulteriore calo delle entrate per i comuni, i cui effetti si ripercuoteranno ancora per molto tempo sulle loro casse.

L’assessore Regionale alle autonomie locali Bernardette Grasso, ha firmato nei giorni scorsi l’intesa con la Conferenza Autonomie Locali, grazie alla quale potranno essere destinati, in base ai criteri previsti, i 300 milioni di euro del Fondo perequativo voluto dal Governo Musumeci e approvato dall’ARS con la legge di stabilità regionale n. 9 del 2020.