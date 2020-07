A Sant’Alessio Siculo si sperimenta l’App per le “Spiagge sicure”

Si chiama “Sant’Alessio Siculo” l’app che sarà possibile scaricare per usufruire del servizio “Spiagge Sicure”. Grazie ad un finanziamento statale il Comune, tra i primi dell’hinterland, garantirà la fruizione del litorale attraverso l’uso dello smartphone.

Utilizzare il servizio sarà semplicissimo: all’ingresso della spiaggia ogni bagnante dovrà registrare la propria presenza, senza comunicare alcun dato personale. Basterà aprire la fotocamera del proprio telefonino e scansionare il codice QR che si trova sul cartello posto all’ingresso della porzione di spiaggia libera – delimitata al centro del litorale di Sant’Alessio – dove sessanta paletti verranno posizionati a distanza di cinque metri l’uno dall’altro per garantire la presenza – a distanza di sicurezza – di circa duecento persone.

In questo modo gli altri bagnanti, insieme all’Amministrazione, saranno in grado di conoscere, da remoto, lo stato di occupazione degli spazi. Quando ogni bagnante lascerà la spiaggia, basterà scansionare in uscita il codice QR per rendere visibile sull’app lo spazio disponibile.

“Un modo innovativo, facile ed immediato per avvicinare la cittadinanza al palazzo comunale – ha commentato Virginia Carnabuci, assessore al Turismo e alla Cultura – ma utile anche per offrire servizi ai turisti e per utilizzare la spiaggia in maniera sicura. In un’epoca in cui è tangibile l’esigenza di trasparenza e di partecipazione, il Comune parlerà alla comunità, ascolterà i suggerimenti dei cittadini, attrarrà i turisti e fornirà servizi sempre al passo con i tempi”.

Con l’applicazione, infatti, il cittadino potrà interagire direttamente con l’Amministrazione e segnalare eventuali disservizi o guasti (inviando anche foto e posizione GPS); il turista potrà conoscere e raggiungere agevolmente itinerari, siti d’interesse e attività commerciali.

Si tratta di un servizio fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco, Nunzio Giovanni Foti che ha affidato la gestione alla società Growapp che vanta numerose partnership con Comuni del Sud Italia.

Ma il progetto “Spiagge sicure 2020” che il Comune di Sant’Alessio ha messo a punto, nel rispetto del protocollo d’intesa siglato con la Prefettura di Messina, prevede anche la sorveglianza quotidiana dei varchi di accesso alle spiagge con una intensificazione dei controlli nei fine settimana e nei giorni festivi da parte dell’associazione di volontariato “Giubbe d’Italia” (sezione di Antillo), in collaborazione con la Polizia Municipale. Per tutto il periodo estivo il comandante dei Vigili urbani di Sant’Alessio, l’ispettore capo Salvatore D’Agata, avrà a disposizione altri due vigili (il terzo arriverà nelle prossime settimane), al fine di garantire il distanziamento ed evitare assembramenti, come previsto nei DPCM e nelle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia in tema di controllo e prevenzione dell’emergenza Covid-19.

A tal proposito, sono stati posizionati, in prossimità degli accessi alle spiagge e ai parchi, venticinque cartelli che segnalano le linee guida per la prevenzione del Coronavirus.

I controlli serviranno anche a prevenire l’abusivismo commerciale e la contraffazione sulle spiagge.

Tutto questo senza dimenticare la necessità di rendere accessibile il mare ai disabili. Per questo la Giunta, guidata dal sindaco Foti, ha deciso di acquistare – su iniziativa dell’assessore ai Servizi sociali e allo Sport, Natale Ferlito, due carrozzine che facilitano l’ingresso in acqua, grazie alle passerelle che nei prossimi giorni verranno posizionate.