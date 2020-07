S. Agata Militello, associazioni orlandine donano dispositivi salvavita all’ospedale

Questa mattina tre associazioni orlandine hanno donato 5 caschi respiratori e un flussimetro all’ospedale di S. Agata di Milietello. Continua, dunque, la gara di solidarietà per supportare il presidio ospedaliero, anche in questa fase che vede un netto calo dei contagi da Coronavirus sull’Isola.

A consegnare il materiale sono stati Nicola Cancellieri presidente del Kuwanis Club e Rosetta Vitanza presidente della FIDAPA e in rappresentanza dell’associazione “Movimento per la Vita”. Presenti anche alcuni membri delle associazioni. Ha fatto gli onori di casa il neo direttore Sanitario Nino Giallanza, insieme al dottor Aldo Alizzi, dirigente del Reparto di Pronto Soccorso a cui i dispositivi saranno assegnati, che ha ringraziato le associazioni e ha voluto ricordare come tutti i cittadini si siano prodigati in questi mesi per dare sostegno al nosocomio nell’emergenza sanitaria.

Il gesto, oltre che rimarcare il continuo impegno delle associazioni di volontariato paladine nei confronti delle necessità della comunità, ha voluto anche essere un modo per superare il singolo abito di azione delle associazioni, per dare un segnale di vicinanza e supporto al presidio sanitario quale fondamentale punto di riferimento per il territorio, con la donazione di dispositivi che potranno essere utili non solo in caso di intervento su pazienti covid-19, ma anche per altre patologie di natura respiratoria.