Capo d’Orlando – Sono 57 i “Centisti” del Liceo Lucio Piccolo, per 25 arriva anche la Lode

Gli esami di maturità sono terminati da poco e per centinaia di ragazzi di Capo d’Orlando, migliaia in tutta Italia, è tempo di andare in vacanza.

A causa dell’emergenza coronavirus i ragazzi hanno potuto svolgere soltanto gli esami orali, un’esperienza diversa rispetto agli alunni delle generazioni passate, ma certamente non meno intensa.

Al Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando ben 57 studenti si sono diplomati con il massimo dei voti, dei quali ben 25 hanno ottenuto anche la Lode.

Il Liceo Lucio Piccolo, guidato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita Giardina, che ha espresso la massima soddisfazione per quanto riguarda i risultati ottenuti dagli alunni, accorpa le sezioni di Liceo Scientifico, il Liceo Classico, Liceo Sportivo, Liceo Artistico, Liceo Scienze Applicate e Liceo Linguistico.

Scopriamo i nomi dei centisti dell’anno 2019/20.

Liceo Artistico – 5A e 5B

Maria Gaia Currò, Michelle Gaglio, Alessandra Ramondini (con Lode), Rachele Scurria, Antonella Maura Tascone (con Lode).

Liceo Linguistico – 5A

Francesca Aramnejad, Chiara Busacca, Gloria Conti Bellocchi, Giulia Pia Galipò (con Lode), Alessandra Pizzino, Beatrice Pruiti Ciorello (con Lode), Erika Scurria, Natalie Sereno.

Liceo Scientifico – 5A

Francesco Paolo Balgo, Giuseppe Tindaro Bonfiglio, Elisa Caruso, Federico Lo Iacono, Eleonora Maida, Giorgia Mancari, Antonino Passalacqua, Federica Pruiti Ciarello (con Lode), Alice Raffaele (con Lode), Matteo Randazzo, Simone Terranova.

Liceo Scientifico – 5B

Ludovica Capolingua (con Lode), Tancredi Lipari (con Lode), Francesca Mancari, Giuliana Musarra Tubi, Salvatore Olivo, Rachele Signorino, Giorgia Starvaggi (con Lode)

Liceo Scientifico – 5C

Chiara Agnello (con Lode), Giulia Masi, Solange Maria Miceli (con Lode), Mariano Scarpaci (con Lode), Federica Scurria (con Lode), Roberta Tindiglia (con Lode), Gaia Vitanza (con Lode).

Liceo Scientifico – 5D

Francesca Carcione (con Lode), Selene Emanuele, Stefania Fiorentino, Aurora Gorgone, Mara Passalacqua, Carmen Gaia Segreto (con Lode), Laura Spiccia (con Lode), Francesca Pia Tranchita.

Liceo Scienze Applicate – 5A

Fabio Di Luca Cardillo (con Lode), Fabio Leone (con Lode), Rosita Franchina, Giuseppe Gorgone (con Lode), Giulio Leone (con Lode), Gabriele Parrino.

Liceo Sportivo – 5A

Antonino Amalgi, Manuele Giuliano, Fabio Lazzara (con Lode), Shaul Liuzzo (con Lode), Francesco Ziino (con Lode)

Complimenti a tutti. Ad Maiora!