Concerti 2021 – Ultimo e Tiziano Ferro confermano le date in Sicilia, Messina in forse

Proprio in questi giorni si sarebbero dovuti tenere allo Stadio San Filippo di Messina i concerti di Tiziano Ferro (27 giugno) e Ultimo (15 luglio), certamente i più attesi dell’estate messinese.

Dopo l’annullamento degli eventi, a causa dell’emergenza Coronavirus, i due cantautori italiani hanno dato appuntamento ai fan siciliani per l’estate 2021. Oggi è arrivata la conferma ufficiale degli organizzatori, ma rimane il rebus sulla location.

Il comune di Messina ha infatti in corso di svolgimento la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dello stadio San Filippo. L’aggiudicazione ad un soggetto terzo che stipulerà con il Comune una convenzione per la gestione dello stadio rendono dunque impossibile assumere vincoli contrattuali per eventi da programmarsi nel 2021.

Non è comunque escluso che si riesca ad intervenire per risolvere il problema e che i concerti si riescano comunque a svolgere a Messina. Si attendono novità in merito.