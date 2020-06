Turismo: Elisa e Giuliana in tour per la Sicilia per mostrarne le meraviglie

Elisa e Giuliana sono due ragazze palermitane che andranno in giro a bordo di un’auto in lungo e in largo per la Sicilia per 18 giorni, allo scopo di promuovere le bellezze isolane e stimolare il turismo locale (e non solo).

Si chiama “Inciampando in Sicilia, il Tour”, ed è un progetto di promozione turistica patrocinato dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali e l’Identità Siciliana.

Elisa Di Giovanni e Giuliana Piazzese sono due ragazze di trent’anni, lavorano nel mondo del digital e amano viaggiare e andare a curiosare in giro per scoprire luoghi incontaminati e bellissimi.

Le due ragazze, che nella vita sono appassionate di viaggi, hanno creato un blog: www.inciampando.com, e una community sui social con più di diecimila follower.

L’idea delle due giovani è di dare una mano all’economia della Sicilia, una marcia in più al turismo, così hanno progettato e strutturato un viaggio super social per andare alla scoperta delle bellezze della Sicilia vanta di avere.

Per tutto il tempo del viaggio sarà possibile seguire le due ragazze praticamente in diretta grazie alle stories in tempo reale, ma non solo, ci sarà anche una mini-serie su IGTV con una puntata nuova ogni sera e poi ancora foto, mini guide su Instagram, articoli sul blog e tanto altro, tutto sul profilo di Inciampando, su Instagram www.instagram.com/inciampando, e sul blog www.inciampando.com