Rendiconto 2016 del 5 per 1000, sorteggiati i comuni del messinese

Si è svolto presso la Prefettura di Messina il sorteggio del 15% dei comuni in cui si svolgeranno i controlli ispettivi sulla rendicontazione delle somme assegnate nel 2016, per l’imposta 2015, a titolo di contributo del cinque per mille dell’irpef, per un importo inferiore a 20.000; le somme sono state erogate dal Ministero dell’Interno nel 2018.

Sono stati estratti, per l’area tirrenica, i comuni di comune di Sant’Agata Militello, San Marco D’Alunzio, San Teodoro, Lipari, Malfa, Sant’Angelo di Brolo, Ficarra, Frazzanò, San Salvatore di Fitalia e Brolo. Per l’area jonica Castelmola, Giardini Naxos, Gaggi e Moio Alcantara.