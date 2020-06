Nuovo raid vandalico nella scuola Giovanni Falcone allo Zen a Palermo. Banchi e cattedre sono stati rovesciati, fogli e materiale scolastico sparsi per le aule, vetri infranti e infissi rotti.

L’atto vandalico potrebbe essere accaduto in un arco temporale che va da venerdì alla notte scorsa. Sono in corso i rilievi da parte del personale per quantificare i danni provocati nella scuola. L’ultima volta nella scuola erano stati rubati i motori dell’acqua e il plesso era stato allagato.