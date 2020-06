Messina, il M5S dona 1500 mascherine alla Polizia Municipale

Millecinquecento mascherine donate alla polizia municipale di Messina per aiutare i vigili urbani della città a fronteggiare in sicurezza la fase post lockdown. È l’iniziativa intrapresa dal gruppo M5s all’Ars, che si è concretizzata questa mattina con l’incontro fra i deputati regionali del M5s Valentina Zafarana e Antonio De Luca e il dirigente Domenico Signorelli.

“L’incontro – spiegano – è stata un’occasione per fare il punto sulle principali criticità ed esigenze del Corpo di Polizia, nell’auspicio che i dispositivi di protezione donati possano contribuire a una maggiore sicurezza dei vigili sul posto di lavoro. In particolare – proseguono – ci siamo confrontati con il dirigente sullo stato delle procedure di stabilizzazione dei vigili urbani contrattisti che, grazie ad una norma contenuta nel decreto milleproroghe, fortemente voluta dal M5s, hanno visto prorogati al 31/12/2020 i termini previsti dalla Legge Madia per raggiungere i 3 anni di servizio».