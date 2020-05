S. Agata Militello, è strappo nel PD. Congresso monocolore elegge coordinatore Canonico

E’ giallo politico a S. Agata di Militello, dove oggi pomeriggio si è celebrato, in videoconferenza, su piattaforma Zoom, il congresso del locale circolo PD, in forma rigorosamente riservata per gli iscritti. Secondo le prime notizie la convention si è tenuta con la sola presenza della corrente legata al consigliere comunale Giuseppe Puleo, già alla guida del circolo cittadino nel 2018, mentre assenti sarebbero state tutte le minoranze.

Secondo indiscrezioni nei giorni scorsi i gruppi di minoranza pare abbiano chiesto un rinvio al fine di ricomporre la situazione e trovare una linea che consentisse un percorso unitario e partecipato della locale sezione del partito, ma senza ottenere riscontro. L’assemblea degli iscritti si è, dunque, riunita ugualmente ed è stato scelto, con l’unica lista presentata, come segretario del circolo Vincenzo Canonico, già coordinatore del circolo.

Da noi raggiunto telefonicamente Vincenzo Canonico ha dichiarato “Al di là del fatto che sia stata presentata una sola lista e che la minoranza non ha partecipato al congresso, ci tengo a chiarire che voglio essere il coordinatore di tutti, minoranza a maggioranza. E’ stata un nomina del tutto particolare, senza precedenti, in videoconferenza e con non poche difficoltà di connessione. Anche se eletto all’unanimità dei partecipanti e con il supporto della maggioranza, voglio evidenziare che gli spazi per eventuali proposte sono aperti a tutti. Occorre concentrarsi sulla grande mole di lavoro e sulle criticità che sono innumerevoli, che la città di S. Agata deve risolvere.”