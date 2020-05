Coronavirus – Straordinario boom di guariti nel messinese! Sono 138!

Straordinario boom di guariti in provincia di Messina!!

Nella giornata di oggi, 30 maggio, dei 139 guariti in totale in Sicilia, 138 sono stati nel messinese!

L’ultimo si è verificato nella provincia di Catania.

Rimangono dunque solo 136 persone positive al Covid-19 nella provincia peloritana. Salgono a ben 372 i guariti totali dall’inizio dell’epidemia.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 35 (0 ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 18 (3, 145, 11);

Catania, 444 (27, 529, 99);

Enna, 18 (2, 378, 29);

Messina, 136 (24, 372, 57);

Palermo, 299 (17, 244, 35);

Ragusa, 18 (0, 72, 7);

Siracusa, 17 (1, 205, 29);

Trapani, 15 (0, 120, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.