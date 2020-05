Milazzo – Sospeso nuovamente il mercato settimanale

Il mercato settimanale del giovedì a Milazzo non riparte e anzi viene nuovamente sospeso. Ieri mattina tante sono state le lamentele degli ambulanti. Hanno dapprima contestato la presenza di auto ancora nella strada che doveva essere chiusa all’alba.

Poi, poco prima delle 8, hanno deciso di non montare le bancarelle lato strada, sostenendo che nessuno aveva comunicato loro questa decisione dell’amministrazione comunale. L’atteggiamento – si legge in un comunicato di Palazzo dell’Aquila – ha sorpreso gli amministratori. Come conseguenza, il sindaco ha deciso di sospendere il mercato sino a quando non verrà fatta chiarezza.

Per il primo cittadino, gli ambulanti hanno lamentato di non essere a conoscenza delle modifiche introdotte dall’Amministrazione, quando lo spostamento delle bancarelle sulla pubblica via era stato concordato con i rappresentanti provinciali e locali della categoria durante una riunione tenutasi al Comune lo scorso 15 maggio.

Inoltre, Formica dichiara di non comprendere cosa avrebbe potuto danneggiare i commercianti, dal momento che sono stati stabiliti i sensi di marcia per i pedoni nei due tratti del mercato e quindi, fatta l’andata in una direzione, gli acquirenti sarebbero tornati indietro obbligatoriamente dall’altro senso. Il sindaco ha sottolineato la funzione importante del mercato per gli operatori e per la clientela, ma ciò non giustificherebbe le mezze soluzioni. Ma in chiusura ha dichiarato un’apertura a ogni possibile soluzione che garantisca il rispetto delle norme sanitarie.