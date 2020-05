Un’altra vittima sui luoghi di lavoro in provincia di Messina.

In tarda mattinata un incidente in un cantiere edile a Venetico è costato la vita ad un operaio del posto. Per l’uomo, di mezza età, purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento degli uomini del 118.

Sul posto i Carabinieri, che indagano sull’incidente che ha portato alla morte dell’uomo. La comunità di Venetico immersa nel lutto.