Coronavirus – Si registra il 53° decesso in provincia di Messina. Invariati gli attuali positivi

Oggi, 12 maggio, si segna il 53° decesso in provincia di Messina, dopo 6 giorni che non si registravano vittime. in provincia di Messina. Un nuovo caso è stato registrato nelle ultime 24 ore, mentre rimangono inviariati gli attualmente positivi, 354.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (13, 53, 11); Catania, 679 (59, 273, 95); Enna, 225 (32, 167, 29); Messina, 354 (63, 151, 53); Palermo, 376 (55, 37, 33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 53 (21, 159, 27); Trapani, 22 (2, 112, 5).