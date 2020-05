Torregrotta. La confraternita di San Rocco dona mascherine FFP2 al 118

La confraternita “San Rocco” di Torregrotta, con una storia che parte dal 1828, ha donato mascherine FFP2 alla locale postazione del 118. Un gesto concreto per fare fronte all’emergenza Covid-19. “E’ un piccolo gesto di vicinanza e di solidarietà al personale sanitario e infermieristico – affermano i rappresentanti – come ha detto Papa Francesco, in questi giorni i medici e gli infermieri, assieme ai sacerdoti, in questa pandemia sono stati i santi della porta accanto. La confraternita di San Rocco conferma l’impegno sul territorio e annuncia che la sua disponibilità non si ferma.