Patti – La riduzione dei posti letto al Barone Romeo diventa un caso, parla il Consigliere Cimino

Come era prevedibile e come abbiamo annunciato non si sono fatte attendere le dichiarazioni su quello che all’ospedale “Barone Romeo” di Patti è diventato un caso. Il consigliere comunale Natalia Cimino ha presentato una richiesta di consiglio comunale urgente.

Il consigliere Cimino aveva anche inviato una pec al dottor Eugenio Ceratti, direttore sanitario dell’ospedale “Barone Romeo”, per avere rassicurazioni sui tamponi riguardanti il personale medico e paramedico e a qualsiasi titolo presente in ospedale, poi la popolazione; ha chiesto tempi e criteri. Ancora attende una risposta scritta.