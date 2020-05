Due video per celebrare, seppur lontani, ma vicini, la giornata su “Datevi al meglio della vita”

Lontani ma vicini, impossibilitati ad incontrarsi fisicamente, ma perennemente uniti col…cuore e nella preghiera. Così un gruppo di giovani della diocesi di Patti, che avrebbero dovuto vivere la “loro” giornata a Rocca di Caprileone, sul tema “Datevi al meglio della vita”, non potendolo fare per l’emergenza dettata dalla pandemia, hanno realizzato due video, uno “riassuntivo” di tutte le precedenti giornate e di altri “momenti forti” (il pellegrinaggio a Tindari sulle orme dei santi diocesani e a Roma per l’incontro con Papa Francesco nel 2018) e un altro per dedicare ai coetanei il canto “Tu sei la forza”.

Ognuno, come già successo per la “produzione” di un altro video durante la Quaresima, ha cantato da casa; ci ha pensato poi Samuel Parrino al montaggio, mentre per l’elaborazione hanno collaborato, oltre lo stesso Samuel, Teresa Maniaci Brasone, Giuseppe Vita e Jessica Oriti. Tra l’altro, il video è stato realizzato utilizzando la nuova, sofisticata tecnologia 8D.

“Impossibilitati ad incontrarci fisicamente, abbiamo pensato – sottolinea il direttore del Servizio di Pastorale Giovanile della diocesi di Patti, don Giuseppe Di Martino, – abbiamo pensato di proporre ai giovani le immagini delle giornate vissute negli anni passati, non per guardarle con nostalgia, ma per proiettarci nel futuro”.

“Come ci ricorda Papa Francesco – aggiunge don Di Martino – non dobbiamo farci rubare la speranza, nemmeno dal coronavirus. Guardando le immagini, vogliamo proiettarci in avanti, vogliamo vedere ciò che siamo chiamati a fare insieme. Quando avremo modo di rincontrarci ,sarà una festa”.