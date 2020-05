“Fateci tornare”, l’appello degli studenti siciliani fuori sede al Governo Musumeci – Video

Con un video lungo tre minuti circa, alcuni studenti siciliani, bloccati da oltre 60 giorni in altre città a causa dell’emergenza coronavirus, chiedono al Governo Musumeci di farli tornare a casa.

Consapevoli dei rischi, all’inizio dell’epidemia hanno deciso di non tornare sull’isola, ma adesso dopo quasi 2 mesi di lockdown, hanno deciso di far rientro in Sicilia. Si sono visti bloccati però dall’ordinanza del presidente Musumeci, che vieta rientri fino al 17 maggio, se non per pura necessità o lavoro. Dunque hanno deciso di girare questo video e farlo girare con l’hashtag #fatecitornare. Il video si conclude con la frase: “Restare a casa è un dovere, tornare un diritto.”