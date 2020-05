Coronavirus – Guarite altre 2 persone a Capo d’Orlando. Restano 2 positivi

Era arrivata ieri la notizia che 4 degli 8 contagiati dal Covid-19 a Capo d’Orlando erano clinicamente guariti. Oggi, per altri due di loro, gli ultimi tamponi di verifica hanno dato esito negativo e sono quindi ufficialmente guariti.

“Un sentito e caloroso abbraccio (seppur virtuale) a loro da tutta la comunità orlandina – scrive il primo cittadino Franco Ingrillì, che comunica che – per gli ultimi due contagiati il primo tampone è risultato negativo”.

Per quanto riguarda le persone in isolamento perchè provenienti da fuori Regione, si attende invece l’esito di sei tamponi, mentre sono 4 le persone che, ad oggi, devono ancora completare il periodo di quarantena.

È inoltre attesa per domani la firma di una nuova ordinanza sulla scorta delle disposizioni del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci con alcuni provvedimenti legati alla cosiddetta “fase 2”.

“Come sapete, abbiamo già riaperto alle visite il cimitero comunale – scrive Ingrillì –, e domani adotteremo altri provvedimenti come l’autorizzazione alla vendita di cibo da asporto, oltre alla consegna a domicilio, per bar e ristoranti”.

“So che ci sono altre attività che premono per riaprire – conclude il primo cittadino di Capo d’Orlando –, ma dobbiamo essere molto prudenti. Maggio sarà un mese decisivo per la ripartenza, tenendo sempre sotto stretta osservazione l’andamento dell’epidemia. Per questo, raccomando a tutti di rispettare le regole”.