Barcellona. Donazione di piantine al nuovo reparto sub acuti del Covid Hospital

Un simbolo della vita in un luogo in cui la vita viene difesa e tutelata, mettendo in campo tutte le risorse mediche e umane disponibili. Il vivaio Valenti piante, grazie anche al prezioso input del dottor Luigi Aliberti, ha donato una serie di piantine di agrumi al nuovo reparto Sub acuti del Covid Hospital “Cutroni Zodda”, diretto dal dottore Sebastiano Imbesi.

La consegna è avvenuta stamattina alla presenza del Direttore Sanitario del presidio, dottoressa Felicia Laguidara e dello stesso Dirigente Medico chiamato a gestire la nuova ala del Covid Hospital, il quale ha ringraziato per lo splendido dono che sicuramente regala colore al nuovo reparto.