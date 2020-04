San Filippo del Mela, arrestato 39enne con l’accusa di spaccio di stupefacenti

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati nel controllo del territorio, mentre pattugliavano le strade di San Filippo del Mela, hanno notato l’uomo, sulla pubblica via, nei pressi della propria abitazione, mentre consegnava alcuni involucri a due giovani. I Carabinieri sono intervenuti, bloccando i tre uomini, e li hanno sottoposti a perquisizione personale all’esito della quale, indosso ai due giovani, sono state rinvenute alcune dosi di marijuana. I Carabinieri pertanto hanno proceduto anche alla perquisizione domiciliare nei confronti del 39enne F.O. rinvenendo tre piante di marijuana.

