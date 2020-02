Capo d’Orlando, sempre più preoccupanti le condizioni della galleria “San Gregorio”

Un problema strutturale nella volta della galleria del lungomare di San Gregorio di Capo d’Orlando che sta aumentando sempre più. Le crepe continuano a preoccupare i passanti, i corridori che ogni giorno percorrono il tratto di strada per attraversare il meraviglioso borgo di San Gregorio e godersi l’incanto di un panorama quasi immacolato, ma anche e soprattutto gli automobilisti che transitano sulla SP 147.

Ovviamente l’emergenza non è nuova, pezzi di cornicione, pietre e quant’altro continuano a cadere ormai da diverso tempo, rendendo pericoloso l’attraversamento della galleria.

Per non parlare dei balconi che affacciano sul mare, così pittoreschi e così pericolanti da essere evitati dai cittadini. Muretti divelti e spranghe di ferro in bella vista accompagnano il sottofondo del rumore del mare.

Il tunnel è sotto osservazione da tempo e negli ultimi anni sono state parecchie le segnalazioni. Palazzo Europa più volte ha allertato la Città Metropolitana, deputata della sua manutenzione ma, dopo un primo impegno di intervento andato a vuoto nel 2017, non si è saputo più nulla.