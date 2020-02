Meteo Sicilia, per domani possibili piogge sulla costa tirrenica

Meteo in rapido peggioramento nel messinese e più in generale per la Sicilia.

Secondo quanto apprendiamo dal sito BroloMeteo.it, per la giornata di domani, mercoledì 19 febbraio, si prevede cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso con qualche schiarita durante le ore centrali. In serata aumento della nuvolosità con tendenza a coperto, con possibili deboli piovaschi nella notte.

Temperatura massima di 14°C circa. Umidità fra il 60% e l’85%. Mare inizialmente calmo ma con moto ondoso in crescita durante il giorno, mosso in serata. Vento, al mattino debole da ponente, in giornata si disporrà da maestrale portandosi sul moderato. Probabili picchi superiori ai 45 km/h nel pomeriggio.