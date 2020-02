Tragedia nel Siracusano: precipita piccolo aereo, morti istruttore e allievo

Un piccolo aereo è precipitato nel siracusano: nello schianto il velivolo ha preso fuoco. Le due persone che erano a bordo sono morte.

L’incidente è avvenuto nelle campagne tra Francofonte e Lentini. Sul posto la polizia, con personale della squadra mobile della Questura di Siracusa, vigili del fuoco e ambulanze del 118. Il velivolo precipitato è un Tecnam P2002. Era decollato per un volo di addestramento dall’aeroclub di Catania con a bordo il catanese Stefano Baldo, pilota Alitalia e istruttore esperto e un giovane allievo, il 19enne Gioele Bravo di Quart in provincia di Aosta, con la passione per l’aviazione.

Stavano sorvolando la campagna del Siracusano quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso quota ed è precipitato, schiantandosi al suolo.

Sul posto si sono recati ispettori dell’Agenzia nazionale sicurezza volo e dell’Ente nazionale aviazione civili per gli accertamenti del caso. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.