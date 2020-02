Festival di Sanremo, a curare i look delle star la nasitana Nancy Randazzo

Seconda avventura a Sanremo per la parrucchiera Nancy Randazzo con il team “Al Pacino Look Maker”. La hair stylist nasitana, che da 21 anni gestisce il suo salone in contrada Bazia proprio a Naso, dopo 12 anni è tornata al Festival di Sanremo.

Tutti, dai concorrenti agli ospiti, prima di salire sul palco dell’Ariston sono passati sotto le spazzole, gli asciugacapelli e il tocco di classe del team di parrucchieri che quest’anno, oltre ai look del Festival, ha curato altre 5 produzioni Rai.

Nel team ci sono i migliori professionisti provenienti da tutta Italia, tra cui la nasitana Nancy Randazzo, che ha curato ogni giorno le acconciature e i look di protagonisti tra cui Elodie, Francesco Gabbani, Myss Keta, Anna Falchi, Lorella Cuccarini, Alba Parietti ed Elisa Maino.

«Il Festival di Sanremo è una vera propria istituzione – ci dice Nancy –, una grande opportunità che per la seconda volta io e la mia collaboratrice Gabriella Foti, abbiamo avuto l’occasione di cogliere e di vivere in questa 70esima edizione.

È stata una soddisfazione poter mettere la nostra esperienza e professionalità al servizio di tutte le aree riservate agli accessi Rai, tra cui anche “La Vita in Diretta” e il “Dopo Festival”, curando ogni giorno le acconciature e i look dei protagonisti del Festival e degli altri artisti.

Essere chiamata a partecipare al Festival di Sanremo, partendo da una realtà piccola come quella di Naso, è sempre una soddisfazione sia dal punto di vista professionale che personale, un’esperienza che mi porto nel cuore e che mi rende orgogliosa del mio salone “Nancy Beauty Temple”».