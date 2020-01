Basket, l’orlandino Giordano Bortolani convocato in Nazionale maggiore

Nella lista dei 24 giocatori che potrebbero essere convocati da Meo Sacchetti per la prima finestra delle qualificazioni di FIBA EuroBasket 2021 (17-23 febbraio) c’è anche il 19enne di origini orlandine Giordano Bortolani.

Nato a Sant’Agata Militello il 2 dicembre del 2000, figlio dell’orlandina Anna Maria Librizzi e di Lollo Bortolani, ex giocatore dell’Orlandina Basket, Giordano è di proprietà dell’Olimpia Milano, ma in prestito in A2 alla Pallacanestro Biella.

Nei prossimi giorni coach Sacchetti ridurrà la lista ai 16 giocatori che prenderanno parte al raduno di Napoli.

Nell’evento di scena il 20 febbraio al PalaBarbuto, organizzato dall’advisor commerciale della FIP Master Group Sport, gli Azzurri affronteranno per il primo impegno del Gruppo B delle Qualificazioni all’Europeo 2021 la squadra di coach Bazarevich (ore 20.30, diretta su Sky Sport). Tre giorni dopo invece, la sfida a Tallinn contro l’Estonia (23 febbraio, ore 18.00 italiane. Diretta su Sky Sport).

L’Italia, che ospiterà a Milano uno dei quattro Gironi di FIBA EuroBasket 2021, partecipa fuori classifica alle Qualificazioni.

I 24 della lista FIBA per le gare contro la Russia e l’Estonia

Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

Nicola Akele (1995, 203, A, Vanoli Cremona)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Edinol Biella)

Luca Campogrande (1996, 198, G, Happy Casa Brindisi)

Leonardo Candi (1997, 191, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

Francesco Candussi (1994, 211, C, Tezenis Verona)

Andrea De Nicolao (1991, 185, P, Umana Reyer Venezia)

Matteo Fantinelli (1993, 195, P, Pompea Fortitudo Bologna)

Simone Fontecchio (1995, 203, Grissin Bon Reggio Emilia)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Alessandro Gentile (1992, 201, G, Dolomiti Energia Trentino)

Andrea Mezzanotte (1998, 208, A, Dolomiti Energia Trentino)

Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Vanoli Cremona)

Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid – Spa)

Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

Matteo Tambone (1994, 192, P, Openjobmetis Varese)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 210, A, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro)

Michele Vitali (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari)