﻿L’Orlandina Volley si rinforza con l’esperta centrale Emma Carnazza

L’Orlandina Volley, matricola del campionato di Serie C Femminile, ha comunicato di aver aggiunto al suo roster l’esperta centrale Emma Carnazza, classe 1989, proveniente da La Saracena Volley, con cui lo scorso anno ha raggiunto la finale playoff.

«In tutta la mia vita la pallavolo è sempre stata un punto fermo – dichiara il neo-acquisto della società paladina –, ma nonostante siano passati tanti anni ho ancora voglia di giocare. Ero ferma da giugno dello scorso anno e sentivo forte la voglia di ricominciare in un ambiente che mi desse stimoli».

Soddisfatto mister Valmi Fontanot: «Siamo molto felici che Emma abbia scelto di aggregarsi al nostro gruppo. È un’atleta di grande esperienza, con un ottimo profilo tecnico nel suo ruolo e soprattutto sotto l’aspetto umano e di squadra. È un elemento che darà un sostegno concreto sia in campo che in spogliatoio. Il suo arrivo dà peso ed esperienza alla nostra squadra e ci auguriamo che insieme ad Emma possano arrivare tante soddisfazioni sportive, partendo dal primo obiettivo, che ad oggi è la salvezza».

«Con l’ingaggio di Emma Carnazza certifichiamo la crescita sportiva della nostra società – dichiara il General Manager Carmelo Galipò -, che punta a raggiungere presto obiettivi ambiziosi. Non escludiamo, nel prossimo futuro, ulteriori rafforzamenti del roster».

Emma Carnazza esordirà in maglia Orlandina nella trasferta di domenica 2 febbraio in casa del Volley Nizza, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del Girone B di Serie C Femminile.