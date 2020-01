Palermo, ruba la corrente elettrica per alimentare piantagione di Marijuana, arrestato 32enne

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno tratto in arresto il 32enne C. d.f., di Belmonte Mezzagno. I militari nel corso di una perquisizione a domicilio hanno rinvenuto, nel sottotetto dell’appartamento, un locale adibito a piantagione indoor con circa 80 vasi di marijuana in fase di germogliamento con un’altezza tra i 3 e i 5 cm.

L’ambiente era dotato di attrezzature necessarie per facilitare la crescita (lampade alogene, climatizzatori, ventilatori) che erano alimentate attraverso un allaccio abusivo alla rete Enel. Durante le operazioni venivano rinvenute inoltre circa 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il contatore veniva ripristinato dal personale tecnico dell’ENEL intervenuto sul posto mentre i vasi con le piantine, nonché il materiale utilizzato per la coltivazione sono stati sequestrati.

L’uomo è in stato di arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Termini Imerese.