Frazzanò, 2 milioni e 700 mila euro per il consolidamento dell’area urbana

L’intera area urbana è stata classificata R4 proprio per la particolare fragilità di un suolo che, poco a poco, rischia di risucchiare ogni infrastruttura, minacciando costantemente l’incolumità degli abitanti. Ecco perchè, così come è già stato fatto per la via Amato Machì, altra zona in condizioni critiche, l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, è ancora pronto a intervenire. Complessivamente sono stati stanziati due milioni e settecentomila euro e anche questi altri lavori di consolidamento sono già stati messi in gara dalla Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce: le offerte potranno essere presentate fino al prossimo venti febbraio.