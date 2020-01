Venetico: due milioni di euro per la messa in sicurezza della collina del castello

Due milioni di euro per mettere in sicurezza, dopo nove anni dall’ultimo intervento, la collina sulla quale sorge il castello medievale di Venetico Superiore.

In particolare, sono i versanti Sud ed Est, caratterizzati da una elevata pendenza e sovrastanti una parte dell’abitato, ad avere fatto scattare l’allarme. Immediata la risposta da parte dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. L’iter è già partito e la Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha aggiudicato studi geologici e progettazione delle opere che dovranno servire a neutralizzare il rischio di crolli dalle pareti rocciose.

L’intero territorio di Venetico Superiore è caratterizzato da un’instabilità geomorfologia diffusa, con frane di vario tipo presenti in molti settori circostanti il nucleo urbano, molte delle quali censite nel Piano per l’assetto ivenetdrogeologico in categoria R4 a causa dell’elevato rischio che comportano. È il caso della zona in cui si dovrà intervenire: i versanti saranno interamente ripuliti e saranno rimossi tutti i massi instabili.

Gli ammassi rocciosi di dimensioni più grandi dovranno essere assicurati con dei tiranti mentre il consolidamento generale sarà affidato a reti in acciaio a maglia romboidale. Le sottomurazioni saranno eseguite con pietrame locale. Per proteggere le scarpate, infine, saranno impiegate recinzioni in legno.