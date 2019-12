Incidente stradale a Tortorici, auto nel fiume. Ferito un trentenne

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Tortorici, più precisamente nella zona del Vallone Calagni, nella strada che collega San Salvatore di Fitalia al centro oricense.

Per cause ancora da accertare una vettura, che viaggiava verso il centro abitato è uscita di strada, precipitando nel fiume. All’interno dell’abitacolo solo il conducente, un giovane trentenne residente a Tortorici.

L’uomo è stato prontamente soccorso dal padre, che viaggiava nell’auto dietro di lui e, secondo alcuni testimoni, avrebbe assistito all’incidente, lanciando l’allarme. Sul posto sono interventi i sanitari del 118. Il giovane, ferito, ma cosciente, è stato successivamente trasportato in Elisoccorso per le cure mediche del caso. Non si conoscono le condizioni cliniche, dato che il giovane oricense è in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che non hanno potuto recuperare il mezzo, totalmente distrutto dopo il volo di qualche decina di metri. In loco anche i Carabinieri della Stazione di Tortorici per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.