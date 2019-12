È un’assoluta novità per il territorio il corso di barca a vela che vedrà protagonisti i piccoli alunni di 6 e 7 anni dell’Istituto Comprensivo n.1 di Capo d’Orlando.

Il mare sarà alla portata di tutti grazie alle lezioni dell’istruttore e

allenatore Federvela Lucio Cozzupoli e la collaborazione della Guardia Costiera locale.

Le lezioni inizieranno a gennaio in classe per poi passare, in primavera, alla vera e propria attività pratica al porto di Capo d’Orlando.