Milazzo: Controllo del territorio per diminuire gli incendi. Quattro persone fermate dalla Polizia locale

Quello degli incendi, sia di sterpaglie, sia ancora peggio, di materiale plastico, nelle

campagne della Piana di Milazzo, è una delle piaghe difficili da guarire anche perché nel tempo la situazione si è incancrenita. Solo un monitoraggio costante può dare risultati.

E negli ultimi due giorni gli uomini del comando di polizia locale hanno sorpreso e

sanzionato ben quattro persone per aver appiccato incendi a sterpaglie. In nessun caso

sarebbe stata riscontrata la presenza di plastica.

Un intervento che ha riscosso l’apprezzamento del sindaco Midili e dell’assessore

alla polizia locale, Coppolino, i quali hanno ribadito l’importanza delle verifiche

continue soprattutto in quei luoghi dove i roghi si ripetono con cadenza quasi

quotidiana. Una pratica, quella di bruciare qualsivoglia rifiuto che non è più tollerata

dai cittadini.