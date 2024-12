Clamoroso alla Infodrive Arena! L’Orlandina Basket vince nettamente contro la capolista Treviglio per 81-68, grazie ad una grande prova corale. È la seconda vittoria consecutiva per la squadra di coach Bolignano, che batte anche la prima in classifica del girone A di Serie B Nazionale, dopo aver superato Faenza la scorsa settimana.

