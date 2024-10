Messina, dimissioni del Direttore Generale della Città Metropolitana di Messina, Salvo Puccio

Salvo Puccio, Direttore Generale della Città Metropolitana di Messina, comunica ufficialmente la sua decisione di lasciare l’incarico.

Dopo aver completato la fase di supporto gestionale, tecnico e amministrativo per cui era stato chiamato a fornire assistenza dirigenziale, Puccio ha presentato le sue dimissioni, in accordo con il sindaco.

“È stata per me un’esperienza altamente formativa e stimolante – afferma Puccio – durante la quale ho avuto l’opportunità di collaborare con un team di grande valore. Ringrazio il sindaco e tutto il personale della Città Metropolitana per la fiducia e la collaborazione accordatemi, che hanno permesso di raggiungere importanti obiettivi, come la stabilizzazione del personale precario, l’avvio della stabilizzazione del personale ASU, la selezione del personale dirigenziale e la predisposizione dei piani di fabbisogno per le future assunzioni, oltre alla gestione delle attività ordinarie e straordinarie dell’ente”.

Nella sua comunicazione, Puccio sottolinea anche la disponibilità a rimanere in carica fino alla formalizzazione dello scioglimento della convenzione tra il Comune di Messina e la Città Metropolitana.

“Tenuto conto della vigenza della convenzione tra il Comune e la Città Metropolitana e dei tempi necessari a procedere allo scioglimento della stessa, affinché io possa svolgere il ruolo di Direttore Generale solo presso il Comune di Messina, sono disponibile – ha sottolineato Puccio – a rimanere in carica fino allo scioglimento della convenzione e a collaborare nei prossimi giorni per assicurare un passaggio di consegne il più possibile ordinato e privo di criticità, affinché la Città Metropolitana possa proseguire senza alcun rallentamento nell’importante lavoro che sta portando avanti”.

Inoltre, ha manifestato la propria disponibilità, qualora ritenuto necessario, a svolgere a titolo gratuito il ruolo di consulente, proprio per supportare le attività di competenza della Città Metropolitana.

Concludendo, Puccio ha rinnovato il suo ringraziamento al sindaco e a tutto il personale per la collaborazione e la fiducia ricevute durante il suo mandato.