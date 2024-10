Primo evento ufficiale con un ospite di riguardo per il Milan Club “Silvio Berlusconi” di Capo D’Orlando, nato nel giugno del 2023 e che vanta oltre 150 iscritti.

Sabato prossimo, 12 ottobre, arriverà nella sede del club in Via della Fonte, Mauro Suma, direttore di “Milan Tv”, giornalista con il quale si parlerà della storia rossonera e soprattutto dell’attualità che vede i rossoneri al 6° posto in classifica dopo 7 giornate. Ne abbiamo parlato col Presidente del Club, Alberto Giulio.