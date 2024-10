Dopo l’importante vittoria della Infodrive Capo d’Orlando ottenuta mercoledì 2 ottobre in trasferta, sarà possibile vedere l’entusiasmante match contro San Vendemiano su Antenna del Mediterraneo, canale 82 del digitale terrestre.

L’appuntamento per tifosi e appassionati della palla a spicchi per vedere in differita l’incontro, vinto dai paladini all’overtime, è sui nostri schermi oggi alle 14:30 e in replica alle 20.50.