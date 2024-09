Sant’Agata di Militello, ruba due pc portatili e le monete delle giostrine a Torrenova. Arrestato dai carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sant’Agata di Militello hanno arrestato – in flagranza di reato – un 37enne originario della provincia di Palermo, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di furto aggravato.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno sorpreso l’individuo, presso la stazione ferroviaria di Sant’Agata di Militello, dove veniva trovato in possesso di 2 computer portatili e della somma in contanti di 300,00 euro in monete di cui non era in grado di giustificare la provenienza. I militari, quindi, eseguivano delle rapide verifiche, accertando che i computer erano stati asportati poco prima a Torrenova, all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale di via Caputo, mentre le monete costituivano l’incasso delle giostre per bambini presenti all’interno di un lido, situato sul lungomare dello stesso centro.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, ha permesso di bloccare l’azione illecita del soggetto, recuperando la refurtiva che è stata sottoposta a sequestro, in attesa della successiva restituzione all’avente diritto.

L’arrestato, una volta ultimate le formalità di rito, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.