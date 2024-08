Aggressione a Brolo lo scorso luglio: 4 ventenni ai domiciliari per lesioni personali gravi. I dettagli dell’operazione

Lo scorso 24 luglio una rissa a Brolo aveva generato preoccupazione e paura tra i cittadini. Ne avevamo scritto qui. Oggi è arrivata l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari per quattro ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 22 anni.

La misura è stata emessa dal GIP di Patti, Ugo Domenico Molina, su richiesta della Procura guidata da Angelo Cavallo ed eseguita dai Carabinieri della Stazione di Brolo e personale della Polizia di Stato di Capo d’Orlando, nell’ambito di un’operazione congiunta. I quattro sono accusati di lesioni personali aggravate.

Le indagini che hanno portato al provvedimento sono state avviate subito dopo una cruenta aggressione avvenuta nella nottata del 24 luglio scorso, sia all’intero che all’esterno di un locale di Brolo.

Acquisite testimonianze dirette sia delle persone offese che di coloro presenti quella sera a Brolo, oltre che di video, in parte diffuse anche via web, in particolare su social network, che hanno permesso di identificare tutti gli autori dell’aggressione. Le forze dell’ordine hanno così ricostruito l’intera dinamica dell’evento e le condotte dei singoli indagati: aggressioni caratterizzate da ferocia, efferatezza e brutalità.

Aggressioni iniziate per futili motivi: il tutto è cominciato perché una delle persone offese aveva chiesto ad uno degli indagati di rispettare la fila per poter usufruire del bagno. Ne è conseguita una prima violenta aggressione, con bicchieri e bottiglie utilizzati per colpire ancora più violentemente i malcapitati, anche al viso e alla testa.

Gli indagati, ricostruiscono le forze dell’ordine, agendo “in branco”, hanno continuato con l’aggressione, anche all’esterno del locale, colpendo le persone intervenute in difesa del primo soggetto aggredito.

Le vittime hanno fatto tutte ricorso a cure mediche, viste le lesioni gravi riportate a seguito dei colpi ricevuti alla testa, al volto e in varie parti del corpo.

Non solo le aggressioni. I quattro, allontanandosi dal locale, hanno danneggiato auto e motoveicoli in sosta.

Il tutto è culminato nell’operazione di questa mattina, quando i Carabinieri della Stazione di Brolo e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando hanno rintracciato i quattro indagati, ponendoli agli arresti domiciliari presso le abitazioni da loro rispettivamente indicate, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.