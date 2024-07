Brolo – Rissa sul lungomare, scatta la denuncia per 4 giovani

Una serata all’apparenza tranquilla, che si trasforma in un caos. E’ successo a Brolo nella notte di ieri: diversi i video che hanno ripreso una violenta rissa tra giovanissimi che aggrediscono un uomo sul lungomare brolese.

In quattro giovani non del luogo, sembrerebbe già noti per episodi del genere, si avventano su una persona a terra, che avevano preso di mira all’interno di un locale. Il tutto tra gente che passeggia, altri che guardano, altri che riprendono.

Questa mattina é scattata la denuncia, presentata ai Carabinieri di Brolo. I quattro stati tutti identificati e per loro potrebbe scattare il DASPO.

Quanto accaduto ieri non deve classificare che quella di Brolo sia una movida violenta. Anzi il fenomeno è isolato, ma segna il punto dell’attenzione e della necessità di controlli per evitare che si degeneri in una spirale a rischio.

Questi gesti di violenza non possono essere ammessi, perché hanno conseguenze che vanno oltre la semplice rissa, e che diventano nocivi per l’immagine del paese, del commercio, di chi investe sul turismo, sull’accoglienza a partire dalla stessa amministrazione comunale prodiga ad investire su manifestazioni ed eventi.

Quindi sono scattate le indagini, per far scattare i provvedimenti del caso, ma soprattutto per definire i controlli sul territorio che evitino sul nascere quanto è accaduto ieri.