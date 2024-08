Autovelox su A20 e A18 fino al 25 agosto, dove saranno posizionati

I controlli della Polstrada contro gli eccessi di velocità. La Polizia stradale di Messina rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità, come l’autovelox. Si legge in una nota: “Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. I servizi saranno effettuati da lunedì 19 agosto sino a domenica 25 agosto alternativamente sulle tratte autostradali A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo”.

Nei tratti “maggiormente interessati da un elevato tasso di incidentalità”, secondo il seguente

calendario:

Giorni 19 – 22 e 24 Agosto 2024 Autostrada A18 Messina – Catania

Giorni 22 Agosto 2024 Autostrada A20 Messina – Palermo

Ricordiamo i limiti attuali:

sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo;

sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso

di maltempo.

Ecco le sanzioni previste: