Naso: sbloccata anche l’edilizia residenziale pubblica, consegnati alcuni alloggi

A Naso è stata sbloccata anche l’edilizia residenziale pubblica. Dopo l’attribuzione nel lontano 2018 di alcuni alloggi popolari, in questi giorni e a conclusione dell’iter amministrativo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Nanì, ha provveduto a consegnare definitivamente alcuni alloggi.

Sono tre le famiglie che alla presenza del responsabile del patrimonio ingegnere Ivan Joseph Duca, hanno firmato la presa in possesso della loro nuova casa. Gli appartamenti, due in via Risorgimento e uno in via Francesco Trassari, ovviamente in ottime condizioni, sono quindi pronti ad accogliere i nuovi proprietari.

“Tassello dopo tassello, giorno dopo giorno, stiamo cambiando il volto di Naso, ma soprattutto stiamo migliorando la qualità della vita di chi decide di rimanere nel nostro splendido comune, ha commentato il primo cittadino; una serie di servizi gratuiti al servizio della collettività, la garanzia del diritto alla casa anche per chi non può costruirla, questo è quando una amministrazione seria deve garantire ad ogni cittadino.

Chi vive a Naso, cioè in uno dei comuni più belli della nostra splendida Sicilia, non ha niente da invidiare a nessuno. Ovviamente l’azione amministrativa partita nel 2020 con ‘Naso Orgogliosa’ continuerà ad andare avanti spedita – conclude Nanì; nei prossimi mesi, grazie alle tante opportunità fornite da Stato e Regione, riusciremo a migliorare ulteriormente la nostra città”.