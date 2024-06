Sant’Agata Militello: l’istituto comprensivo “Marconi” ha celebrato la giornata dello sport inclusivo

L’istituto Comprensivo “Marconi” di Sant’Agata Militello ha vissuto, nel Wellnext Spirt Club, la giornata conclusiva dello sport inclusivo, un evento che ha visto la partecipazione entusiasta dei bambini della scuola primaria dell’istituto – plessi di Piana, Militello Rosmarino e Alcara Li Fusi.

Guidato dall’ingegnere Antonino Macula, l’Istituto “Marconi” ha dimostrato un impegno costante verso l’inclusività e l’educazione motoria. Gli alunni delle classi quarte e quinte hanno potuto mettere in pratica le abilità acquisite, grazie all’insegnante di “Educazione Motoria Francesco Versaci, il cui lavoro instancabile e la dedizione sono stati fondamentali per l’organizzazione di una giornata memorabile.

Anche i bambini delle classi prime, seconde e terze hanno avuto un ruolo attivo, grazie all’insegnante Ghela Nuzzo, tutor del progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids”, al quale l’Istituto aderisce da anni, che ha saputo motivare e guidare i piccoli partecipanti con passione e competenza.

L’evento, grazie al Wellnext Spirt Club che ha fornito un grande, fondamentale supporto, ha rappresentato il culmine di un progetto annuale volto a promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva di tutti gli studenti.

Di grande rilievo è stato il progetto “Insieme in Acqua”, coordinato dall’insegnante Patrizia Borgese, che ha offerto ai bambini l’opportunità di sviluppare abilità natatorie in un contesto inclusivo, culminando in una dimostrazione che ha evidenziato i progressi e l’entusiasmo degli alunni coinvolti.

“La giornata – sottolinea Patrizia Borgese – si è svolta senza intoppi, con momenti di gioia e partecipazione collettiva e ha voluto sottolineare l’importanza di iniziative che promuovano l’inclusione e il benessere fisico di tutti i bambini. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’ evento, in special modo a tutti i docenti della scuola primaria dell’istituto, dimostrando come come la collaborazione e l’impegno possano fare la differenza nella vita scolastica dei nostri giovani”.

“Un ulteriore ringraziamento – conclude l’insegnante – fatto ai genitori di Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino che si sono messi a disposizione della scuola, accompagnando i loro figli con i propri mezzi a Sant’Agata, permettendo così alla comunità scolastica di vivere l’esperienza in modo condiviso”.