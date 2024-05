Il comune di Gioiosa Marea ha ottenuto 31 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

Finanzieranno tre progetti di difesa e riqualificazione del litorale: opere di ripascimento della fascia costiera di Capo Calavà per 16 milioni di euro, della zona tra Capo Schino e Calavà per 8 milioni e 330 mila euro e del litorale di San Giorgio per 7 milioni e 390 mila euro.