Pioggia di fondi su Ucria, quasi 9 milioni per 3 progetti

Il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc), al centro dell’accordo firmato lunedì dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente della Regione Renato Schifani, porta ad Ucria quasi 9 milioni di euro per i 3 progetti sotto elencati:

• 995.000,00 di euro per “l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione”;

• 4.000.000,00 di euro per la realizzazione della circonvallazione dell’abitato di Ucria sulla s.s. 116 Capo d’Orlando ‐ Randazzo”;

• 4.000.000,00 di euro per il rifacimento della rete idrica del centro abitato e dei serbatoi ͞Piano Campo – Caffuti e Sant’Arcangelo͟”;

“Sono soddisfatto dell’intenso lavoro degli ultimi mesi tra Comune e Regione Siciliana – dice il sindaco Enzo Crisà, presente, a Palermo, alla cerimonia della firma dell’accordo di programma FSC 2021/27 – che ha portato alla distribuzione dei Fondi di Sviluppo e coesione sul paese di Ucria. Si tratta di progetti che toccano diversi ambiti, dalla viabilità alla rete idrica: in particolare la realizzazione della Circonvallazione è un risultato decisivo. Quest’opera ci consentirà di aumentare la sicurezza stradale deviando il traffico pesante fuori dal centro cittadino, diminuire l’inquinamento acustico e ambientale e sarà utile allo sviluppo sostenibile del nostro Comune. Voglio per questo ringraziare Meloni, Schifani e i tutti i deputati che in questi anni hanno rappresentato in ogni sede istituzionale quanto questi lavori fossero necessari: da oggi inizia un nuovo capitolo che richiederà grande senso di responsabilità e impegno da parte del Comune, della Regione e degli altri enti attuatori dei progetti.”