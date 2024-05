Tortorici – L’infinita attesa di un parco giochi. La lettera dei genitori delusi

Riceviamo e pubblichiamo una lettera, scritta in forma anonima, che ci arriva da alcuni genitori di Tortorici, delusi e rammaricati per la mancata installazione di un parco giochi per bambini, dove i piccoli possano giocare in tutta sicurezza.

Di seguito la lettera integrale:

“Nonostante le numerose richieste e solleciti presentati nel corso degli anni, il Comune di Tortorici non ha ancora provveduto all’installazione di un parco giochi per i bambini. Una situazione che, comprensibilmente, lascia i genitori delusi e le famiglie rammaricate.

Da diverso tempo, i giochi destinati al parco giacciono inutilizzati in un magazzino comunale. Ogni tentativo da parte delle famiglie di ottenere risposte dalle autorità locali si è rivelato infruttuoso. Le promesse e gli impegni presi dall’amministrazione comunale non si sono ancora tradotti in azioni concrete, e il progetto sembra essere caduto nel dimenticatoio.

L’assenza di un’area attrezzata dove i bambini possano giocare in sicurezza rappresenta un grave disservizio per la comunità. Un parco giochi non è solo un luogo di svago, ma un fondamentale spazio di socializzazione e crescita per i più piccoli. Permette loro di sviluppare abilità motorie, fare amicizia e trascorrere del tempo all’aria aperta.

I genitori di Tortorici si trovano costretti a portare i propri figli nei comuni limitrofi, dove le strutture sono presenti e funzionanti. Questo comporta un disagio non indifferente, specialmente per le famiglie con più figli o con difficoltà di spostamento.

Le famiglie si sentono abbandonate e invisibili agli occhi delle istituzioni, che sembrano non dare la giusta priorità a un tema così rilevante per la qualità della vita dei cittadini. Si aspettano risposte chiare e tempistiche precise per la realizzazione del parco giochi promesso da tempo.

È giunto il momento che il Comune di Tortorici prenda in mano la situazione e dia seguito agli impegni presi. Le famiglie della comunità non chiedono altro che vedere finalmente realizzato un progetto che potrebbe portare gioia e benessere ai loro bambini. La speranza è che le autorità locali comprendano l’importanza di questo intervento e agiscano con la dovuta celerità.”

Distinti Saluti

I Genitori di Tortorici