Un progetto nato per dare la possibilità alle giovani ragazze di giocare a calcio con il sogno di arrivare in prima squadra, che con il passare del tempo si è fatto sempre più vivo e forte, fino allo spareggio per la Promozione in Serie C. La Giovanile Rocca, smaltita la delusione per la sconfitta contro Siracusa, raddoppia e punta al ripescaggio nella categoria superiore.