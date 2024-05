Messina: dal 27 al 29 giugno la V^ Edizione del Premio Adolfo Celi

Ricordare uno dei protagonisti che ha dato grande visibilità alla città di Messina, Adolfo Celi, è un dovere; accresce il senso di appartenenza e rendere visibile l’identità di una comunità, significa dire grazie ad un figlio di Messina.

Ad organizzare la V^ edizione del Premio dedicato ad Adolfo Celi è il C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, associazione che sostiene ed accompagna in un processo di inclusione e di emancipazione tante donne, madri spesso sole, senza alcun sostegno economico né una professione su cui poter contare. Ciò che il C.I.R.S. sta portando avanti con il premio Celi, è un processo di conoscenza dove il cine-cultura è elemento di crescita per tanti giovani che voglio realizzare i loro sogni attraverso studio costante, impegno e grande sacrificio prima di riuscire ad essere protagonisti del loro futuro.

Alla presentazione del Premio Adolfo Celi, Elvira Amata assessora regionale al Turismo, Federico Basile sindaco di Messina, Massimo Finoccharo assessore ai grandi eventi, Maria Celeste Celi presidente del Cirs, Lelio Bonaccorso fumettista, Christian Bisceglia direttore artistico. Collegati da remoto la figlia del grande artista messinese Alexandra Celi ed ancora, Giannandrea Pecorelli produttore della serie TV “Il Paradiso delle Signore”, Emanuel Caserio attore, Amy Pollicino scrittrice e produttrice Rai, i giornalisti Antonella Gurrieri e Fabio Mazzeo che presenterà, insieme a Marika Micalizzi, la cerimonia di consegna dei premi, presso l’arena Cicciò di Messina.

L’amministrazione comunale, ha affermato il sindaco Basile, “crede fortemente in questa manifestazione che contribuisce a valorizzare le eccellenze messinesi; Adolfo Celi è stato uno dei protagonisti più apprezzati non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Esporta una immagine della città che grazie anche al lavoro sinergico dell’amministrazione e del mondo dell’associazionismo, investe molto in cultura e nei giovani”.

Anche l’assessore Massimo Finocchiaro, “nel ringraziare gli organizzatori del Premio, Maria Celeste Celi in particolare, per aver proposto iniziative che mettono in evidenza l’immagine della città di Messina, ha dichiarato che il Cirs, rappresenta punto di riferimento per tante donne in difficoltà”. Merito, ha proseguito Finocchiaro, “dell’entusiasmo e della passione dei suoi professionisti, impegnati nel processo di integrazione e di inclusione”. L’arena Cicciò, ha concluso Finocchiaro, “è uno spazio che la città mette a disposizione di iniziativa che valorizzino non solo il luogo ma, soprattutto la culturale e il sociale”.

È toccato a Maria Celeste Celi presentare la V^ Edizione del Premio Adolfo Celi. La presidente del Cirs, ha dichiarato che “il premio Celi deve essere visto soprattutto come un un evento di valenza sociale, considerato che le donazioni del pubblico saranno interamente destinate a progetti di formazione e avviamento al lavoro delle donne ospiti delle case famiglia gestite dal C.I.R.S.”. Maria Celeste Celi ha parlato anche “del ruolo che una serie TV come “Il Paradiso delle Donne”, riveste in un contesto non solo popolare ma anche con un target culturalmente preparato, che guarda con grande interesse al ruolo che le donne hanno nella società soprattutto per contribuire a creare ed accrescere il ruolo della comunità”. Il Premio Adolfo Celi, ha concluso la Celi, “intende ridare alla città quel ruolo e quella visibilità che merita nel contesto nazionale”.

L’assessora regionale al Turismo Elvira Amata ha sottolineato il ruolo che “il cinema riveste nell’ambito turistico; Adolfo Celi, ha contribuito a mostrare il volto della Sicilia, terra di grande cultura e luogo ricco di bellezze artistiche e paesaggistiche”. La Amata ha poi parlato “della sezione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo che serve a formare i giovani che voglio intraprendere non solo la carriera di attore ma anche, guardare con attenzione a tutte le altre figure professionali che ruotano attorno al mondo del cinema”. Concludendo, l’assessora Amata “ha invitato Maria Celeste Celi a continuare a svolgere un ruolo centrale nell’ambito dell’integrazione sociale oltre ad offrire sempre più proposte all’amministrazione regionale per consentire alla Sicilia di esportare una immagine dell’isola sempre più rispondente alla sua storia e alla sua cultura”.

Diverse le iniziative in programma nella V^ Edizione del Premio Adolfo Celi che prenderanno il via il 27 giugno alle ore 15,30 nell’Aula ex Chimica del plesso centrale dell’Ateneo, in collaborazione con l’Università di Messina e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia; “Violenza di genere e linguaggio: quando le parole giuste fanno prevenzione”, moderato dalla giornalista Rai Antonella Gurrieri. Evento che riconosce crediti formativi per i giornalisti. A seguire, alle 18, 30, a Villa Cianciafara, verrà presentato il libro di Stefano Reali “Shakespeare AEnigma”. Altre inziative sono previste e, il momento più atteso, il 29 giugno all’Arena Cicciò del Palacultura per la consegna dei premi Adolfo Celi.

I premiati saranno: i registi Stefano Reali, Daniele Vicari e Jacopo Gassmann, gli attori della serie tv “Il paradiso delle signore” Roberto Farnesi, Gloria Radulescu ed Emanuel Caserio con il produttore Giannandrea Pecorelli, l’attrice Margherita Aresti della serie tv “Un professore”, lo stilista e direttore creativo di “Cavalli” Fausto Puglisi, la scrittrice e produttrice Rai Amy Pollicino, il direttore artistico del Messina Film Festival Ninni Panzera, l’ideatrice di Taobuk Antonella Ferrara, il fumettista Lelio Bonaccorso e l’Accademia il Sistina di Messina, diretta da Massimo Romeo Piparo con i referenti Paride Acacia e Sarah Lanza. I “Premi solidarietà Cirs” verranno assegnati alla Prefetta Cosima Di Stani, alla giornalista Rai Antonella Gurrieri e allo chef Paolo Romeo.