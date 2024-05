Patti: la “Trichorus by Kilimangiaro Band” ha realizzato per la Rai uno spot per le elezioni amministrative di giugno

Il gruppo musicale della “Trichorus by Kilimangiaro Band” ha composto una delle musiche per la colonna sonora dello spot istituzionale realizzato dalla Rai – edito da Rai Com – per le elezioni amministrative del 2024, che si svolgeranno in molte città italiane l’8 e il 9 giugno prossimi.

Un altro straordinario traguardo per il gruppo formato dai fratelli Salvo e Nino Silvio di Patti e dal maestro Carmelo Vecchio originario di Linguaglossa. Lo spot è attualmente in onda in tutte le reti tv della Rai e in tutte le radio Rai.