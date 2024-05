Miss Reginetta d’Italia Over: Tra spettacolo e bellezza

Miss Reginetta d’Italia Over continua a ricercare donne belle ed intelligenti, dai 30 ai 60 anni, da proporre nel mondo dello spettacolo e continua le sue selezioni anche nella Sicilia Orientale, dove l’ARF Spettacoli ha organizzato la 9^ selezione al Teatro Giovanni Paolo II di Olivarella.

Una serata all’insegna dello spettacolo e della bellezza.

L’avvocato Roberto di Pietro è stato tra i protagonisti della giuria formata dall’attore Cosimo Santangelo, dalla coreografa Anna Pagano, dallo storico Giuseppe Imbesi, da Laura Celona e Melania Foti in rappresentanza dell’Oratorio Giovanni Paolo II e da Silvia Pino dell’associazione giovanile La Fenice di Milazzo

Tanti gli ospiti dalle scatenate zumbine di Tino Ruggeri alle promettenti cantanti Ilaria Bianchetti e Jasmine Mostacci che hanno intervallato con le loro meravigliose esibizione le uscite delle Miss in casual, moda mare ed elegante.

Ha staccare il biglietto per la finale regionale Carmela Catalano, una super podista milazzese, Antonella Sciliberto di Barcellona Pozzo di Gotto con il titolo abbinato alla RS Impianti di Santa Lucia del Mela e con il titolo Bar Hastag Olivarella Annamaria Cariolo.

Al termine della serata è stata eletta Miss Mascotte Italia Nicole Schepis di Condrò.

Il plotone di Miss Reginetta d’Italia Over sarà protagonista a giugno con altre selezioni, il 9 ad Olivarella e il 23 giugno al Circolo Sportivo New3 Trees di Pace del Mela.

Iscrizioni gratuite al 339 8254709 e divertimento assicurato sulla passerella più ambita d’Italia.